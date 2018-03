Nieuwe afvalbakken voor Oude Vest 02 maart 2018

03u04 0 Dendermonde De vuilnisbakken met een kleinere opening in Dendermonde zijn een feit. De eerste veertien exemplaren zijn geplaatst aan de Oude Vest, de winkelkern van de stad. Het stadsbestuur wil hiermee zwerfvuil indijken.

Dendermonde telt op heel wat plaatsen openbare vuilbakjes. Hoewel die dienen om klein afval van passanten op te vangen, puilen ze vaak uit van het afval omdat mensen er plastiek zakken met hun huishoudelijk afval in proppen. "Daarvoor zijn deze vuilbakjes natuurlijk niet bestemd", zegt schepen van Milieu François De Bleser (CD&V). "Huishoudelijk afval moet in de gewone vuilzakken die aan huis opgehaald worden. De kleine vuilbakjes in het straatbeeld zijn bestemd voor bijvoorbeeld snoepwikkels of blikjes."





Vuilnisbakken met een veel kleinere opening dan tot nu toe het geval was, moeten de problematiek oplossen. De stad koos voor een robuust model als nieuwe afvalbakken voorzien van een verkleinopening. "Dat zal sluikstorten van huishoudelijk afval ontmoedigen", zegt De Bleser. "Anderzijds zijn ze toch voldoende groot om efficiënt te ledigen. Dat gaat zelfs sneller dan vroeger, wat een tijdswinst voor ons personeel betekent."





De stad roept de inwoners meteen ook op om de straatvuilbakken enkel voor klein vuil te gebruiken.





(DND)