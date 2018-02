Nieuwe affiche voor Geruis 07 februari 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde pakt uit met een nieuwe affiche voor Geruis. 'Geruis' is de verzamelnaam van een reeks sfeervolle concertavonden, met kwalitatieve sterke bands. De Dendermondenaar hoeft daardoor niet meer naar de grootsteden om van een goed concert te kunnen genieten. Een volgende editie vindt op vrijdag 9 februari plaats. Op het podium staat het Brusselse Hydrogen Sea. Dat is het fluisterpopoduo Pieterjan Seaux en Birsen Uçar. Voor hun project 'Automata' verlaten ze de weg van digitale elektronica en verdiepen zich in de analoge. Simon Casier, bassist bij Balthazar, Douglas Firs en Senne Guns, staat ook op de affiche. Die heeft een soloproject 'Zimmerman', met een allereerste singersongwriteralbum. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)