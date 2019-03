Nieuw woonproject biedt plaats aan 175 woningen, natuurparken en waterspeeltuin Woongebied aan Gentsesteenweg en Krijgem wordt UMA Park Nele Dooms

27 maart 2019

10u41 0 Dendermonde Het Dendermondse schepencollege heeft het licht op groen gezet voor een heel nieuw woonproject. Aan de Gentsesteenweg en KrijgemII vormen projectontwikkelaars Springvis en Hero Construct een terrein van meer dan 3 hectare om tot een woonproject voor 175 gezinnen, rond fiets- en wandelpaden, natuurspeelparken en waterspeeltuin. “Het is de ambitie om één van de meest maatschappelijk en ecologisch vernieuwende woonprojecten in Vlaanderen te creëren”, klinkt het.

Het terrein dat ontwikkeld wordt, is nu een uitgestrekt, ontoegankelijk groen gebied tussen Gentsesteenweg en Krijgem, pal bij het stadshart. Het staat ingekleurd als “binnenstedelijk woongebied” en dus kan het ontwikkeld worden tot een nieuwe wijk. Een masterplan daarvoor is klaar en kreeg principieel akkoord van de stad. “Resultaat is een nieuwe buurt die jong en oud samenbrengt in één van de meest maatschappelijk en ecologisch vernieuwende woon- en leefomgevingen van Vlaanderen: UMA Park”, zegt Bert Belon van Springvis.

Het huidige terrein wordt omgevormd tot een parkgebied van 19.000 vierkante meter, de grootte van drie voetbalvelden. “Er komen ook fiets- wandelpaden én een centraal publiek plein”, klinkt het. “Langsheen die paden en rond parken worden woonpaviljoenen ingepland, goed voor in totaal 175 gezinnen. De hele site wordt opgebouwd rond twee publieke natuurspeelparken, een centraal plein uitgewerkt als een openlucht theater en een recreatieve waterspeeltuin.”

Inwoners samenbrengen

Het woonproject moet verschillende doelgroepen bereiken. Er zijn studio’s voor starters, ruimte voor zorgwonen, townhouses, loftwoningen, ééngezinswoningen, appartementen en zelfs een co-housing woonerf. “Er kunnen ook kantoren komen”, zegt Belon. “Daarnaast wordt 1.200 vierkante meter voorzien voor gemeenschappelijke functies zoals horeca met terras en restaurant, fietsherstelpunt, postpunt voor pakketdiensten, een créche en een polyvalente expositieruimte voor sociale en culturele initiatieven. Zo wordt UMA niet alleen een ambitieus vastgoedproject, maar tegelijk een project dat inwoners samenbrengt. Een gastvrij dorp in de stad, zeg maar.”

De invulling van de site is een bewuste keuze. “Als we duurzaam met onze ruimte willen omspringen en toch aan de woonbehoefte willen voldoen, kunnen we geen klassieke verkavelingen enkel voor tweeverdieners meer toelaten, noch getto’s voor enkel senioren of vrijstaande villa’s met reuzegrote private tuinen”, meent Belon. “Beter ontwikkelen we kwalitatieve openbare ruimte waar iedere bewoner van de stad van kan genieten. We gaan dus voor een open en toegankelijk woonmodel.”

Alle woningen op warmtenet

De site krijgt een verkeersluw karakter met één ontsluitingsweg die aansluit op de Gentsesteenweg. Alle private parkings bevinden zich onder het terrein. Alle woningen zullen aangesloten worden op het eerste warmtenet in Dendermonde. “Via lokale productie van 100 procent hernieuwbare energie wordt heel de site verwarmd, vrij van fossiele brandstoffen”, klinkt het. “De woningen hebben hierdoor geen eigen stookketel nodig.”

Binnenkort wordt de procedure voor de aanvraag van een stedebouwkundige vergunning opgestart. Op donderdag 9 mei om 19 uur zal een infomarkt plaatsvinden. Iedereen is welkom in Belgica BiS, aan de Kerkstraat 115 in Dendermonde.