Nieuw wegdek voor Varenbergstraat 16 april 2018

02u42 1

De Varenbergstraat in Oudegem krijgt deze week een nieuw wegdek in asfalt. Het stadsbesturu laat de asfaltverharding van deze straat vernieuwen, voor de omgevingswerken rond papierfabriek VPK starten. De Varenbergstraat ligt er dan ook heel erg slecht bij. Tegelijk wordt ook een deel van de Hunnenbergstraat aangepakt, vanaan de Varenbergstraat tot de begraafplaats. De werken zijn voorzien op vrijdag 20 en zaterdag 21 april. De asfaltverharding zal in de werkzone afgefreesd worden en de aannemer zal een nieuwe toplaag aanleggen. Tijdens deze werken kunnen woningen en garages tijdelijk onbereikbaar zijn voor het verkeer. Tijdens de werkuren zal een plaatselijk parkeerverbod gelden. (DND)