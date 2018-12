Nieuw: Voortaan ook elektrisch autodelen Nele Dooms

21 december 2018

17u06 1 Dendermonde Het project Cambio Autodelen pakt voortaan ook uit met een gloednieuwe elektrische deelwagen. Het model is te reserveren op de standplaats aan de kerk van Sint-Gillis-Dendermonde. Het is de eerste elektrische Cambio-deelwagen voor Dendermonde en deze brengt het totaal aantal deelwagens in de stad op drie.

Dendermonde zet al langer in op autodelen, om zo een steentje bij te dragen voor duurzamer verkeer en het milieu. De stad beschikte al over twee autodeelplaatsen. Eén bevindt zich aan het station, een ander aan het Administratief Centrum. Die worden goed gebruikt, zowel door de stadsdiensten als door andere klanten. Regelmatig zijn er momenten dat de wagens niet ontleend kunnen worden, omdat ze al in gebruik zijn. Daarom wordt het aanbod nu uitgebreid.

Dat gebeurt niet met een gewone wagen, maar met een elektrisch voertuig. “Door de standplaats in Sint-Gillis te voorzien, snijden we ook een een totaal nieuwe zone aan, die ook voor de duurzame pendelaar nog vlot bereikbaar is”, zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a). “Van aan het station te voet of met de fiets tot aan deze nieuwe locatie is het slechts een kleine kilometer.

Eén Cambio-autodeelwagen vervangt 8 tot 12 private wagens. Dat spaart parkeerplaatsen uit en heeft heel wat positieve effecten op het milieu, zoals een lagere CO2-uitstoot. “Door autodelen verder te stimuleren en ondersteunen geeft de stad dus invulling aan de doelstellingen opgenomen in haar klimaat- en mobiliteitsplan”, zegt Tas.

Info: www.cambio.be.