Nieuw toestel voor dienst Nucleaire Geneeskunde AZ Sint-Blasius Nele Dooms

10 december 2018

15u23 0 Dendermonde De dienst Nucleaire Geneeskunde van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde beschikt vanaf nu over een gloednieuw toestel voor beeldvorming. “De digitale werking heeft alleen maar voordelen voor de patiënten”, zegt arts Peter Vansteenkiste. Het ziekenhuis betaalde ongeveer een miljoen euro voor de Vlaamse primeur.

De Spect-CT Camera, zo heet het nieuwe toestel dat een plaats kreeg op de afdeling Nucleaire Geneeskunde in het Sint-Blasiusziekenhuis aan de Kroonveldlaan. “Het toestel combineert de klassieke nucleaire beeldvorming met CT-beeldvorming”, legt Peter Vansteenkiste, medisch diensthoofd, uit. “Die combinatie zorgt dat er heel gedetailleerde informatie gaat naar de arts en radioloog die de beelden interpreteren.”

Het digitale karakter biedt tal van voordelen. “De beeldvorming gebeurt zo extra snel”, zegt Vansteenkiste. “Patiënten moeten dus minder lang in het toestel liggen. Sommige onderzoeken gaan vanaf nu tot vijf keer sneller. Maar wel zonder dat er kwaliteit van de beelden verloren gaat, integendeel. Patiënten moeten ook een lagere dosis contraststof toegediend krijgen. Dankzij de hogere beeldkwaliteit kunnen we bovendien ook zeer kleine letsels, die vroeger onzichtbaar bleven, opmerken.”

Het toestel is het allereerste dat in een ziekenhuis in Vlaanderen is geplaatst. Enkel Brussel en Libramont hebben een gelijkaardig toestel staan. Wie in Dendermonde de dienst Nucleaire Geneeskunde bezoekt, merkt overigens ook een make-over. Het is de laatste binnen de dienst Raadplegingen van het ziekenhuis die verbouwd is en een nieuwe frisse look kreeg. Grote natuurposters tegen de muren en bijpassende kleuren moeten patiënten zich meer op hun gemak laten voelen”, zegt Dominique Potteau, woordvoerder van het AZ Sint-Blasius.