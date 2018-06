Nieuw terras en zomerbier voor Den Hof 05 juni 2018

02u39 1 Dendermonde Bram De Wilde, uitbater van Den Hof aan het Grootzand in Grembergen, zorgt ervoor dat klanten van zijn café de komende zomermaanden nog beter kunnen verpozen op een groot zomerterras.

"Meer dan een verdubbeling van de buitenruimte die er was", zegt De Wilde, die ondertussen bijna twee jaar achter de toog van Den Hof staat. "Tot voor kort konden er veertig mensen op het terras zitten. Dat zijn er vanaf nu 110. We plaatsten ook een buitenbar en de hele buitenruimte kreeg een opfrisbeurt. Dat moet voor vakantiegevoel dichtbij huis zorgen." Het nieuwe terras is een mengeling van kleine en grote tafels, stoelen, ligzetels en lounge-meubelair. Achteraan is een speeltuig voorzien. "We hopen hier veel volk te verwelkomen", zegt De Wilde. "Het terras is wel maximum tot 23.30 uur open. We willen geen overlast voor de buurtbewoners." De make-over is niet de enige nieuwigheid voor Den Hof. De Wilde zorgt ook voor een zelfgebrouwen zomerbiertje 'Hofmaker'. "Ik ben naast cafébaas ook bierfanaat", zegt hij. "Dit is een hobbyprojectje. De Hofmaker is een blond, niet te zwaar biertje met een bittere afdronk. Ideaal bij warmer weer. Voorlopig is daar driehonderd liter van gebrouwen. Valt het in de smaak, dan zetten we het volgend jaar weer op de kaart." Voor de zomermaanden is de bierkaart van Den Hof aangepast met meer zomerbieren, maar ook mocktails, cocktails en sangria. Het belooft bovendien een drukke zomer te worden, want alle matchen van het WK voetbal zullen op het terras van Den Hof op groot scherm te zien zijn. (DND)