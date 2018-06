Nieuw seizoen Belgica in primeur 13 juni 2018

Cultuurcentrum Belgica pakt uit met "Primeur", de aftrap van het nieuwe cultuurseizoen in de Ros Beiaardstad. Vandaag, woensdag, wordt het nieuwe seizoen 2018-2019 voorgesteld. Aanwezigen mogen zich verwachten aan een verrassende avond. "Hoe meer je beleeft, hoe meer kans je maakt op mooie prijzen", klinkt het bij CC Belgica. "We verloten vriendenpassen en duotickets." Iedereen ontvangt ook de nieuwe brochure. Afsluiten gebeurt in de vernieuwde tuin van Cour et Jardin, met een zomers optreden van Rumbaristas. Primeur start om 19 uur in de Foyer van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Het optreden van Rumbaristas begint om 21 uur in de Jardin Creole. (DND)