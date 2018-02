Nieuw ruim skatepark op tienersite STAD MAAKT 125.000 EURO VRIJ VOOR REALISATIE PROJECT NELE DOOMS

02 februari 2018

02u32 0 Dendermonde Dendermonde krijgt een volwaardig ruim skatepark. Dat zal nog dit jaar gerealiseerd worden op de tienersite in het Hagewijkpark in Grembergen. Zowel beginners als gevorderden zullen er hun hobby kunnen beoefenen. Skaters krijgen ook inspraak bij het ontwerp.

Achttien projecten wil het Dendermondse stadsbestuur dit jaar zeker realiseren. Een gloednieuw skatepark is er daar één van. "We merken al een tijdje dat het aantal skaters in onze stad duidelijk toeneemt", zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V). "Vanuit de stad willen we ook aandacht geven aan dergelijke groepen jongeren, die niet aangesloten zijn bij jeugdverenigingen. Dat kan door voor hen mogelijkheden te voorzien in de openbare ruimte. Vandaar komt het initiatief om speciaal voor de skaters een eigen plek te voorzien. We gaan voluit voor een nieuw en ruim skatepark, waar zowel beginners als gevorderden zich op hun skateboard kunnen uitleven."





Geschikte locatie

Een geschikte locatie is gevonden in Grembergen. Jaren geleden werd daar, in het Hagewijkpark achter het gemeentehuis, al eens een tienersite met een paar skatemogelijkheden voorzien. "Deze plaats wordt door skaters nog altijd aangeduid als zeer geschikt. Alleen heeft het huidige terrein haar beste tijd gehad", aldus de schepen. "Renoveren is bovendien geen optie op langere termijn. We kiezen voor een volledig nieuw skatepark, met ook mogelijkheden voor step en BMX."





Inspraak van skaters

De gemeenteraad gaf haar fiat om een ontwerp voor de aanleg van het skatepark te laten opmaken. Het wordt alleszins een uitdaging om het hele project in één jaar tijd, voor eind 2018 dus, klaar te krijgen.





"We voorzien dan ook een heel intensief traject, met een strakke timing", zegt schepen Verwaeren. "Belangrijk is dat de jongeren zelf voldoende inspraak krijgen in hoe het terrein er moet uitzien en welke mogelijkheden er moeten zijn. Zo zijn we zeker dat we mee zijn met de laatste trends op vlak van skaten. De firma die het park ontwerpt en realiseert zal zeker rekening moeten houden met ideeën en suggesties van onze Dendermondse skaters. Een eerste oproep om mee te werken, leverde al meer dan 25 geïnteresseerde skaters op. Binnenkort vindt een inspraakmoment plaats."





Skatesite Sint-Gillis

De stad maakt 125.000 euro vrij om het skatepark in het Hagewijkpark te realiseren. Het ontwerp zal voornamelijk uit naadloze beton bestaan, om het skatecomfort te vergroten. De bouw wordt gepland tegen het einde van het voorjaar. Om er voor te zorgen dat de site ook aantrekkelijk blijft als park, zal de dienst Groenbeleid en Landbouw een ruimer plan tekenen om het skatepark in te passen in de groene omgeving. Later zal ook de skatesite aan de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde eindelijk afgewerkt worden. "Dit terrein is door allerlei ongelukkige omstandigheden jammer genoeg nog altijd niet klaar, terwijl het wel al in trek is bij skaters en jongeren", zegt Verwaeren. "We willen dat ook dit een degelijke skateplek wordt."