Nieuw Roparunteam Dendermondse Straatlopers kookt 280 kilogram spaghetti

Roparunteam Dendermondse Straatlopers kookt 280 kilogram spaghetti Geert De Rycke

03 december 2018

Dankzij 280 kilogram spaghetti kunnen de Dendermondse Straatlopers volgend jaar deelnemen aan Roparun.

Het gloednieuwe Roparunteam Dendermondse Straatlopers organiseerde voor de eerste keer een spaghettifestijn. Dat was meteen een schot in de roos. “We zijn heel blij dat ons eerste evenement meteen een schot in de roos is en dat we zoveel steun krijgen van familie, vrienden, kennissen en buren. Dat is een motivatie om er helemaal voor te gaan”, klinkt het bij het kersverse Roparunteam. Dat team bestaat uit buren van de Gentsesteenweg. Roparun is een estafetteloop van Parijs tot in Rotterdam. De opbrengst van Roparun gaat steeds naar projecten die het leven van mensen met kanker draaglijker moeten maken.

Tijdens het spaghettifestijn in het Oscar Romerocollege werd maar liefst 280 kilogram spaghetti gemaakt, verkocht en opgegeten. Meer dan 400 mensen kwamen genieten van een bord spaghetti. Om nog meer geld in het laatje te brengen staan de Dendermondse Straatlopers op 9 december op de Kerstmarkt van Dendermonde en in februari van volgend jaar organiseren ze een Valentijdsbrunch. Info: http://www.dendermondse-straatlopers.be.