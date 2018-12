Nieuw onderkomen voor ’t Echt Derremons Theaoter Nele Dooms

13 december 2018

’t Echt Derremons Theaoter is momenteel dan wel aan een sabbatjaar bezig, dat wil niet zeggen dat er achter de schermen al volop wordt gewerkt aan een doorstart voor volgend jaar. Miel Ravijts, stuwende kracht achter het amateurgezelschap, heeft een nieuw onderkomen gevonden voor de vereniging. De voorbije jaren speelden de acteurs in de vroegere Abdijschool aan de Oude Vest, maar die is recent verkocht aan Uplace voor een nieuw woonproject. ’t Echt Derremons Theaoter zat daardoor zonder thuis. “Dat probleem is opgelost”, zegt een tevreden Ravijts. “We keren voor het toneelseizoen 2019 terug naar onze oude roots en zullen weer op de planken staan in de Zaal Roxy, aan de Sint-Jorisgilde in Dendermonde. De afspraken hierover met de eigenaar zijn gemaakt. Dat betekent dat we nu ook concreet kunnen starten met het uitzoeken van een geschikt stuk, de eerste lezingen en de repetities. We willen weer prachtige voorstellingen brengen. Natuurlijk blijven we trouw aan ons handelsmerk: we spelen alleen toneel in het typisch Dendermondse dialect.” Liefhebbers kunnen alvast de weekend eind september en gans de maand oktober in hun agenda aanstippen. ’t Echt Derremons Theaoter plant dan tien voorstellingen.