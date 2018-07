Nieuw noodplan Nele Dooms

24 juli 2018

14u29 0

Dendermonde heeft haar gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) vernieuwd. De gemeenteraad keurde het plan in haar jongste vergadering goed. Een dergelijk interventieplan gaat in voege als de burgemeester de gemeentelijke fase van het noodplan afkondigt. Elke gemeente en stad is verplicht om zo'n GANIP op te maken om de bevolking en het milieu zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties, zoals hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een ontploffing, enzovoort. Het plan dient om enerzijds aanwezige risico’s preventief in te perken en incidenten te voorkomen, en anderzijds om tijdens een noodsituatie een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken. Het bevat richtlijnen rond alarmprocedures, inzetbare middelen, multidisciplinaire samenwerking en evacuatiemogelijkheden. Het GANIP is nu volledig geactualiseerd.

