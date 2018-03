Nieuw MRI-toestel voor Sint-Blasius BETERE DIAGNOSES EN MEER COMFORT VOOR PATIËNTEN NELE DOOMS

16 maart 2018

02u35 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius

beschikt voortaan over een nieuw MRI-toestel. Niet alleen zullen artsen daarmee betere diagnoses maken dankzij scherpere beelden, ook voor de patiënten stijgt het comfort.





Onderzoek van hersenen, screenen van ruggenwervels of ruggenmerg, bekijken van gewrichten, oncologie... De MRI is een onmisbaar toestel geworden voor medische beeldvorming. Aan de hand van een magneetveld kunnen beelden van nagenoeg alle anatomische regio's van het lichaam worden genomen. Dat is ook zo in het Dendermondse ziekenhuis Sint-Blasius. Daar worden jaarlijks 10.000 patiënten met de MRI-technologie gescand. Elke dag vinden er 35 MRI's plaats. "Omdat er in het land meer patiënten en aanvragen voor onderzoeken zijn en te weinig toestellen om dat op te vangen, bouwen zich wachtlijsten op", zegt Hugo Declercq van de dienst medische beeldvorming . "In Dendermonde bedraagt dat ongeveer veertien dagen. Dat is beperkt omdat we onze MRI hier dagelijks veel langer dienst laten doen, van 7 uur ' s morgens tot 22 uur 's avonds en ook in het weekend."





Na vijftien jaar dienst was de MRI van Sint-Blasius te verouderd en dus aan vervanging toe. Vanaf nu staat er een gloednieuw toestel, de 3Tesla van Philips, een toptoestel van de laatste generatie. "Het nieuwe toestel is een belangrijke aanwinst voor de hele regio in het kader van hoogkwalitatieve medische beeldvorming", zegt Declercq. "Dit toestel is twee maal sterker dan het vorige. Dat resulteert in betere beelden en op basis daarvan een hogere betrouwbaarheid van de diagnose. Het is ook uitgerust met de nieuwste softwarepakketten en antennes om nog snellere en nog betere beeldvorming te krijgen."





Aftelklok

Bovendien gaat ook het comfort van de patiënt er op vooruit. Zo is de cilinder om in te liggen ruimer. "En de patiënt krijgt tijdens het onderzoek beelden te zien en geluiden te horen die hem doen ontspannen. We spelen een natuurfilm", zegt Declercq. "Bovendien toont een aftelklok hoe lang het onderzoek nog zal duren. Wie besef van tijd heeft, is nu eenmaal rustiger. Het toestel is ook tot de helft stiller dan het vorige."





Het extra aan comfort maakt niet alleen dat de patiënt rustiger en meer ontspannen is, maar ook dat hij stiller blijft liggen. "En dat is net noodzakelijk voor een goed MRI-resultaat", legt Declercq uit. "In het verleden gebeurde het regelmatig dat het onderzoek opnieuw moest starten, omdat de patiënt een beetje bewogen had. De nieuwe 3Tesla kan dit overigens ook beter opvangen." De installatie van de nieuwe MRI kostte het Dendermondse ziekenhuis twee miljoen euro. Het toestel moet vijftien jaar lang meegaan.