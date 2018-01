Nieuw meubilair voor stadhuis 22 januari 2018

Het Dendermondse stadsbestuur koopt nieuw meubilair voor het stadhuis aan. De gemeenteraad keurde dat tijdens haar jongste vergadering goed. Het gebouw ondergaat momenteel een grondige restauratie. Zo werd de Lakenhalle op de benedenverdieping al volledig opgeknapt tot bezoekerscentrum en nieuw toeristisch infokantoor. Momenteel is het Belfort aan de beurt voor een grondige restauratie. Tegen de komende zomer moet dit resulteren in de opening van een nieuwe toeristische parel. De toren wordt toegankelijk gemaakt voor het publiek. De stad voorziet dit jaar ook schilderwerken in de raadszaal, de Reynoutzaal en de trappenhal. De aula en de Ros Beiaardzaal kregen eerder al een opfrisbeurt. Er loopt ook een project om de verlichting te moderniseren, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, energiebesparing en esthetische uitstraling. Als sluitstuk van de make-over wordt ook het meubilair onder de loep genomen. De fraaie meubelen in de trouwzaal, Jumelagezaal, raadszaal, salon en kabinet van de burgemeester blijven behouden. De verplaatsbare stoelen en tafels die opgesteld worden in de vergaderzalen zijn echter verouderd en aan vervanging toe. Daarvoor wordt nieuw meubilair gekocht. Het gaat om 300 stoelen en 30 tafels, goed voor 100.000 euro. (DND)