Nieuw dak voor Gildenhuis 07 februari 2018

02u41 0 Dendermonde Het Gildenhuis aan de Hamsesteenweg in Grembergen krijgt een nieuw dak. De werken zijn momenteel volop bezig.

"Er zat niet anders op dan volledig vernieuwen", zegt Luc Dilewyns, voorzitter van de Parochiale Werken Grembergen. "Het dak droeg nog altijd de schade van een zware hagelstorm die jaren geleden Grembergen trof. Bovendien was het tot de naad versleten, inclusief houtziektes. Het was dus tijd voor een nieuw dak. Dat geeft ons meteen de mogelijkheid om ook deftig te isoleren, zodat het Gildenhuis energiezuiniger wordt."





Van het Gildenhuis maken tal van plaatselijke verenigingen gebruik. Het complex onderging recent al verschillende vernieuwingswerken, zodat het gebouw gebruiksvriendelijker werd. "Alle keukentoestellen werden vernieuwd, er werd een klimaatregeling geïnstalleerd en het gebouw is voorzien van de nodige domotica", zegt Dilewyns.





Als het nieuwe dak volledig klaar is, komen er ook nog zonnepanelen op. Die ingreep wordt tegen de zomer voorzien. (DND)