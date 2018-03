Nieuw brugje ontsluit Oude Dendermeander 28 maart 2018

02u34 0

Een natuurpareltje, midden in de groene gordel van Dendermonde, is voortaan makkelijker te bezoeken. Om het natuurgebied van de Oude Dendermeander te ontsluiten, heeft de dienst Groenbeleid een brugje gerealiseerd naast het al bestaande wandelpad langs de Dender. "Dendermonde heeft heel wat groene pareltjes", zegt milieuschepen François De Bleser (CD&V). "Een uniek exemplaar, een Oude Dendermeander, zit verscholen tussen de bomen rond de Brusselse Forten en het Oud Klooster. De stad kocht deze meander in 2011 aan met de steun van de Vlaamse Overheid en het Agentschap Natuur en Bos. Het gebied is bestemd voor natuurontwikkeling en recreatie. De waterpartij is een vroegere bedding van de Dender die in het begin van de twintigste eeuw werd afgesloten. Samen met de aanpalende natte graslanden, struiken, bosjes en de Brusselse Forten vormt dit een groene oase. Alleen was dit gebied tot nu toe erg moeilijk te bereiken. Om iedereen kennis te laten maken met deze unieke natuur, zorgden we voor een nieuwe verbinding." Zo kunnen wandelaars voortaan vlot van de Sint-Jorisgildedijk naar de Oude Dendermeander wandelen. De verbinding vormt ook de opvulling van een missing link van een mooie rondwandeling van aan het Sasbrugje, langs de Brusselse Forten, de Oude Dendermeander en zo naar de Galeidestraat of terug naar de Brusselse Forten. (DND)