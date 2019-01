Nieuw bestuur voor Neos Nele Dooms

Neos Dendermonde, het netwerk voor ondernemende senioren, heeft een nieuw bestuur. De vereniging breidde bij de start van het nieuwe werkjaar haar bestuursploeg uit. “Dat is zeker een goede zaak om een verdere werking van onze seniorenvereniging goed uit te bouwen”, zegt Jan Mannaert van Neos. “Bovendien bestaat de ploeg ook uit heel wat vrouwen, wat we zeker als positief beschouwen.” Neos verwacht zich aan een druk 2019. Op het programma staan meer dan twintig activiteiten en uitstappen. “Op die manier zorgen we ervoor dat onze leden van veel sociaal contact kunnen genieten”, zegt Mannaert. “Op cultureel vlak staat er ook een groepsreis naar Slovenië gepland.”