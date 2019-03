Nieuw bestuur voor N-VA Nele Dooms

14 maart 2019

16u43 2 Dendermonde N-VA Dendermonde heeft een nieuw bestuur verkozen. Jordi Lauwers (28) is de nieuwe voorzitter.

Jordi Lauwers was de voorbije drie jaar al secretaris van de Dendermondse N-VA-afdeling. Nu volgt hij Giel Van Medegael op als voorzitter. Deze laatste wordt feedback-coördinator en zo een brugfiguur tussen de partijleden en bestuursleden enerzijds en de gemeenteraadsleden, leden van het bijzonder comité en de drie schepenen anderzijds. Huidig gemeenteraadslid Stijn Goossens blijft ondervoorzitter van de afdeling. Wouter Rogiers is de nieuwe secretaris. Justine Goedertier wordt de nieuwe penningmeester en Rik De Vreese is de nieuwe leden- en communicatieverantwoordelijke. Jana Goeminne is als jongerenvoorzitter ook de jongerenverantwoordelijke.

“Het bestuur wordt elke drie jaar vernieuwd en vormt de basis van de lokale N-VA-werking”, zegt Lauwers. “Naast onze tien mandatarissen, die ambtshalve deel uitmaken van het afdelingsbestuur, kunnen we op het engagement rekenen van nog eens twintig bestuursleden, waaronder héél wat nieuwe en jonge mensen. We willen een sterk bestuur vormen ter ondersteuning van de gemeenteraadsfractie en schepenen en een luisterend oor zijn voor de inwoners van onze stad.”

