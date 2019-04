Nieuw bestuur voor Groen Nele Dooms

12 april 2019

13u48 3 Dendermonde Groen Dendermonde heeft een nieuwe bestuur. De 33-jarige Aline Willen uit Schoonaarde werd tot nieuwe voorzitter verkozen. Zij stond bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in oktober op plaats 7 van de groen-lijst.

Willen werkt als Office Manager bij het VEB, dat ijvert voor duurzame energie en energie-efficiëntie. In haar vrije tijd zet ze zich ook in voor mensenrechten en humanisme. Greta Van der Plas uit Grembergen is de nieuwe secretaris. Zij is al lang actief bij Groen Dendermonde, “omwille van het sociale en menselijke aspect binnen Groen”. Walther Boeykens uit Dendermonde werd herverkozen als penningmeester. Hij is gepensioneerd, in zijn vrije tijd scheidsrechter op het voet- of volleybalveld en actief binnen LETS en volkstuintjes. Kersvers voorzitter Willen zal na drie jaar het voorzitterschap wel doorgeven aan Cedric Labeau. Die studeert momenteel voor leerkracht lager onderwijs. Voordien was hij adviseur bereikbaarheid en lokale economie voor Unizo. Michel Van Driessche, die de voorbije zes jaar voorzitter van Groen was, stelde zich niet langer kandidaat voor een bestuursfunctie. Hij blijft wel nog actief binnen de partij.