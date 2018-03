Nieuw afdelingshoofd voor Verko en DDS 30 maart 2018

De intercommunales Verko en DDS van Dendermonde en omliggende regio hebben een nieuw afdelingshoofd. Peter De Leeuw (49) is aangesteld als nieuwe adjunct-directeur.





Als hoofd van de dienst Financiën, Personeel en ICT zet hij al sinds 2016 mee zijn schouders onder het financieel én personeelsbeleid van beide organisaties. De Leeuw is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen. Vanuit zijn nieuwe functie zal hij mee de strategische krachtlijnen uitzetten om de toekomst van beide intercommunales te verzekeren. "Het is mijn ambitie om met het hele team te streven naar een verdere groei van DDS en Verko, zodat onze gemeenten, gezinnen en bedrijven kunnen blijven genieten van de betaalbare dienstverlening die DDS en Verko hen bieden. We willen ons blijven inzetten voor een gezonde regio, waar het aangenaam is voor gezinnen om te leven en voor bedrijven om te ondernemen."





Met de aanstelling van De Leeuw is er na twee jaar weer een duidelijke rechterhand van algemeen directeur Kris Verwaeren. (DND)