Nieuw AED-toestel aan´t Klokske Nele Dooms

05 april 2019

15u55 2 Dendermonde Dendermonde is een nieuw AED-toestel rijker. Dat heeft een plaats gekregen aan parochiezaal ‘t Klokske in de wijk Keur.

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart kan toedienen bij een hartstilstand. Het bevat twee elektroden die op de borstkas van het slachtoffer moeten worden geplakt. Als dat is gebeurd, analyseert de AED het hartritme en vertelt het exact wat er vervolgens moet gebeuren. Op die manier kan het levens redden.

Het Dendermondse stadsbestuur leverde de voorbije jaren al inspanningen om voldoende AED-toestellen op het grondgebied te plaatsen. Zo zijn er AED’s te vinden aan bijvoorbeeld Cultuurcentrum Belgica, de sporthal van Sint-Gillis, lokale dienstencentra en zwembad Olympos.

Omdat Dendermonde een ‘hartveilige stad’ wil zijn, biedt het inwoners ook de kans om te leren reanimeren en een AED-toestel te leren gebruiken. Het stadsbestuur, Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius en het Rode Kruis werken daarvoor samen en organiseren regelmatig opleidingen.