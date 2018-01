Nico Cool leert je veilig surfen 23 januari 2018

Het Davidsfonds van Oudegem en Mespelare en Markant organiseren op vrijdag 26 januari een informatieavond rond veilig omgaan met internet en sociale media'. Gastspreker is Nico Cool uit Dendermonde, expert in bedreigingen en beveiliging van internet. Het toenemend aantal sociale media, online games en digitale mogelijkheden verhoogt het risico van anonieme bedreigingen, grensoverschrijdend gedrag en cyberpesten. Nico Cool geeft er meer uitleg over en verleent tips om dit te voorkomen. De infoavond begint om 20 uur in het parochiecentrum van Oudegem, aan de Mevrouw Courtmansstraat. Cool is al vanaf 19 uur aanwezig om persoonlijke laptops gratis te controleren op veilig surfgedrag. Leden betalen 5 euro, niet-leden 7 euro. (DND)