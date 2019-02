New Orleans Roof Jazzmen met special guest in jazzbunker Nele Dooms

26 februari 2019

De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde ontvangt op zaterdag 2 maart de New Orleans Roof Jazzmen. Het is de huisband van de club. De muzikanten brengen een concert in het bijzijn van jazzpianist Norbert Detaeye en special guest Ronald Wildering. Deze laatste speelt klarinet. Het concert moet hulde brengen aan hun stichter Pierre Claessens, die overleden is en een begenadigd leader-klarinettist was. De muzikanten beginnen te spelen om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 13 euro voor leden en 18 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of via reservering@honkytonk.be.