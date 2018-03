New Orleans Night Owls in bunker 15 maart 2018

The New Orleans Night Owls komen langs in Dendermonde. Ze spelen op zaterdag 17 maart een concert bij de Honky Tonk Jazzclub. De muzikanten brengen niet alleen Revival klassiekers van New Orleans Jazz, maar ook hedendaagse tunes. De bezetting bestaat uit zeven muzikanten. Ze spelen vanaf 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de Leopold II-laan. Toegangskaarten kosten 20 euro. Info en reservatie: reservering@honkytonk.be of 0478/92.82.70. (DND)