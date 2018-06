New Orleans Memory's in jazzbunker 14 juni 2018

De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde krijgt op zaterdag 16 juni de muzikanten van New Orleans Memory's over de vloer. De band wil de spirit en authenticiteit van de New Orleans Jazz levendig houden. De groep komt elk jaar eens langs in Dendermonde. Het concert begint om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden.





Info en reservatie: 0478/92.82.70 of reservering@honkytonk.be.