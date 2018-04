New Orleans jazz in bunker 04 april 2018

De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde nodigt Doc Houlind's New Orleans All Stars uit voor een concert.





Deze veelbelovende jazzband omvat zowel jongere als ervaren musici met een grote passie voor New Orleans Jazz. Ze brengen vooral muziek uit de periode van de Jazzrevival, die een belangrijke rol speelde in de jazz-boom in de jaren zestig. Het concert vindt plaats op zaterdag 7 april om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de Leopold II-laan in Dendermonde.





Toegangskaarten kosten 20 euro.





Info en reservatie: reservering@honkytonk.be of 0478/92.82.70. (DND)