Neos sluit herfstseizoen af in Ardennen Nele Dooms

30 november 2018

Neos Dendermonde, de vereniging voor ondernemende senioren, heeft haar herfstseizoen afgesloten. Dat gebeurde met een verblijf van een midweek in de Ardennen. Vijftig Neos-leden namen deel aan de reis. “Het werd een onvergetelijk verblijf in hartje Ardennen”, zegt Jan Mannaert van Neos. “We genoten van herfstwandelingen, een bezoek aan het nieuwe oorlogmuseum in Bastenaken en aan het kasteel in Clervaux. Er waren ook yoga-lessen en lezingen. We zorgden ook voor een echte ‘Derremondse avond’.”