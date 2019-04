Neos huldigt Pierre De Ridder Nele Dooms

12 april 2019

12u57 1

Tijdens haar jaarfeest maakte Neos Dendermonde, de vereniging voor ondernemende senioren, tijd om bestuurslid Pierre De Ridder te huldigen. De man werd in de bloemetjes gezet omwille van zijn zeer verdienstelijke inzet. “De Ridder kennen we van zijn meer dan 25 jaar trouwe medewerking aan de groei en bloei van onze club”, zegt Jan Mannaert van Neos. “Hij is de enige overblijvende pionier die de beginperiode van onze club meemaakte.” Samen met vele leden en vrienden kon Pierre genieten van een heerlijk buffet en aansluitend een gezellig samenzijn.