Neos bereidt jubileumviering voor 01 maart 2018

02u52 0

Neos Dendermonde, de vereniging voor ondernemende senioren, viert dit jaar haar dertigjarig bestaan. De voorbereidingen voor een jubileumviering zijn intussen volop bezig. "We plannen een academische zitting in het stadhuis van Dendermonde", zegt Jan Mannaert van Neos. "Onze vereniging draait op dit ogenblik erg goed. Er zijn tal van leden die genieten van de diverse activiteiten die we regelmatig aanbieden. We hopen ook in dit jubileumjaar die trend voort te zetten. Het bestuur bereidt alvast een geslaagd verjaardagsfeest voor."





(DND)