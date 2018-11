Nele Cleemput en Dieter Mannaert twee jaar schepen CD&V zorgt voor enkele verrassingen voor komende legislatuur Nele Dooms

27 november 2018

14u11 0 Dendermonde Burgemeester Piet Buyse en zijn partij CD&V zorgen voor enkele verrassingen voor de komende legislatuur. Hoewel de namen van de schepenen meteen na de verkiezingen al bekend waren, is nu beslist dat Lien Verwaeren en Dirk Abbeloos de eerste twee jaar plaats ruimen voor nieuwkomers. Nele Cleemput en Dieter Mannaert zullen in hun plaats de functie opnemen. Nieuw is ook dat de burgemeester niet meer de voorzitter van de gemeenteraad zal zijn.

CD&V haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober twaalf verkozenen en was daarmee de grootste partij in Dendermonde. Vrij snel was er een coalitie met N-VA, met daarbij een eerste verdeling van bevoegdheden voor schepenen. Voor CD&V werden de namen van de schepen ingevuld met Leen Dierick, Dirk Abbeloos, Martine Van Hauwermeiren en Lien Verwaeren, volgens de meeste voorkeurstemmen. Verwaeren zag haar persoonlijke score fors groeien ten opzichte van 2012. De andere drie tekenden een verlies van voorkeurstemmen op, maar bleven wel de grootste stemmentrekkers van de partij.

Tijdens de jongste bijeenkomst van de nieuwe CD&V-fractie bleek echter dat zowel Dirk Abbeloos als Lien Verwaeren de eerste twee jaar hun schepenambt niet zullen opnemen. In de plaats zullen respectievelijk Dieter Mannaert en Nele Cleemput dat doen. De twee waren de voorbije zes jaar al gemeenteraadsleden en tekenden bij de recente verkiezingen een serieuze winst op vlak van voorkeursstemmen op. Het lijkt dan ook logisch dat aan hen wordt gedacht om een schepenambt in te vullen. Zo komen twee jongere mensen uitdrukkelijk in beeld en geeft CD&V een signaal van vernieuwing.

Dirk Abbeloos benadrukt dat hij met deze beslissing kansen wil geven om een sterkere CD&V-ploeg te vormen. “Wie aan ploegsport doet, weet dat het verfrissend is om een nieuwe speler een kans op speel-tijd te geven”, zegt hij. “Soms is het beter een meer ervaren speler te laten starten op de bank en pas later in te zetten. Dat is wat nu bij CD&V gebeurt. Natuurlijk blijf ik het beleid op de voet volgen.”

Dieter Mannaert wordt zo de volgende twee jaar bevoegd voor financiën, middenstand, lokale economie, toerisme en kerkbesturen. “Ik zal de komende weken al met heel wat actoren rond de tafel gaan zitten”, zegt hij. “Ik neem met veel enthousiasme mijn nieuwe rol in deze bestuursploeg op. In het verleden ben ik nog geen enkele uitdaging uit de weg gegaan en ben dan ook dankbaar voor deze kans.”

De stap opzij van Lien Verwaeren is te zoeken in haar professionele loopbaan. “Mijn huidige job bood me de voorbije jaren de flexibiliteit om me als schepen hard in te zetten voor de stad”, zegt ze. “Maar vanaf januari krijg ik de kans om mee te bouwen aan een nieuw steunpunt voor lokale besturen op het vlak van cultuurbeleid. Die uitdaging zal veel tijd en energie vragen. Daarom laat ik het schepenambt aan iemand die dat wel ten volle kan opnemen.”

Nele Cleemput wordt zo in 2019 en 2020 schepen van sport, jeugd en natuur. Zij is enthousiast: “Ik ben dankbaar voor het mandaat van de Dendermondse kiezer en de kans die Lien Verwaeren voor mij creëert”, zegt ze. “Ik start met grote goesting. De jeugd ken ik uit eigen ervaring, de natuur is mij op het lijf geschreven en in de sport wil ik samen met alle spelers op het veld kansen creëren die zij omzetten in schitterende goals.”

Het voorzitterschap van de gemeenteraad zal vanaf volgende legislatuur niet langer toebehoren aan de burgemeester. De eerste twee jaar zal Dirk Abbeloos die taak op zich nemen. Daarna neemt Mannaert over.