Negentienjarige Leen laat zich horen in The Voice Nele Dooms

14 februari 2019

11u29 0 Dendermonde Wie vrijdagavond op vtm voor The Voice afstemt, zal er een Dendermondse streekgenote aan het werk zien. Leen Ceurvelts, amper negentien jaar, toont er haar zangtalent.

Ceurvelts bewijst meteen dat ze niet terugdeinst voor een uitdaging. Niet alleen begeleidt ze zichzelf op gitaar, ze brengt ook het nummer “Despacito” in het Spaans, een taal die ze totaal niet spreekt. “Natuurlijk ben ik dat podium opgestapt met een heel klein hartje”, vertelt ze. “Ik wilde echt een goede auditie neerzetten en toch graag één coach overtuigen van mijn talent.”

Leen is naar eigen zeggen dag in dag uit met muziek bezig. “Die passie heb ik ontdekt toen ik twaalf jaar was”, vertelt ze. “In het zesde leerjaar, bij de afscheidshappening van de school, gaf ik mijn allereerste optreden. Dat was zo fantastisch dat ik besliste dat ik wilde blijven zingen. De voorbije jaren gaf ik af en toe wel eens kleine optredens, maar dat zouden er meer mogen zijn. Mijn droom is om van zingen mijn beroep te maken. Ik doe niets liever dan op een podium staan. Als ik nu optreed, doe ik dat met covers. Maar het liefst zou ik ooit eigen nummers maken.”

Daarom schreef de jongedame zich ook in voor The Voice. “Ik zie dit als een kans om aan anderen te tonen wat ik in mijn mars heb”, klinkt het. “Er is voor mij geen beter gevoel dan op een podium staan en mensen ontroeren of blij maken met zingen. Ik vind het ook belangrijk om alle mogelijke kansen te grijpen, zodat ik meer kan doen dan zingen in de douche. Ik heb vanaf seizoen 1 altijd naar The Voice gekeken. Ik ben grote fan en dat maakt het nog meer bijzonder dat ik er zelf op het podium sta en mag zingen voor vier Vlaamse toppers. Dit ga ik nooit vergeten.”

Leen is vooral grote fan van Natalia. “Op Vlaams niveau is zij de persoon waar ik naar opkijk”, zegt de jongedame. “Ze heeft een prachtige stem en staat met een geweldige attitude, présence op het podium. Ik nam deel aan de blind auditions in de hoop dat zij zich zou omdraaien en ik haar als coach kon kiezen.”

Of dat daadwerkelijk gebeurt en Leen kan overtuigen met de zomerhit Despacito van Louis Fonsi en Demi Lovato, valt vrijdagavond te ontdekken. The Voice is te bekijken op vtm om 20.40 uur.