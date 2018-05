Negen overtredingen op zwaar vervoer 01 juni 2018

De politie van Dendermonde heeft afgelopen week een controle uitgevoerd op zwaar vervoer. In totaal werden er negen overtredingen vastgesteld. De politie schreef tijdens boetes uit tot bijna 8.000 euro. De controles gebeurden op de Noordlaan en de Provinciale baan in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. De motorrijders van de verkeersdienst haalden in totaal een 18-tal vrachtwagens uit het verkeer. De focus lag op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daar werden vier overtredingen vastgesteld. Daarnaast werden ook twee pv's opgesteld voor het niet correct bevestigen van de lading. Verder was er ook een bestuurder die rij- en rusttijden niet had gerespecteerd, ook hij kreeg een pv. Tot slot kreeg een bedrijfsvoertuig een boete omdat de keuring was vervallen. (KBD)