Neerklapbare paal weert verkeer aan school GEMEENTE BIEDT ALTERNATIEF IN WERKPLAATSSTRAAT NA WEGHALEN KNIP NELE DOOMS

06 februari 2018

02u37 0 Dendermonde Er komt een neerklapbare paal in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis om verkeer aan de schoolpoort van de H.Hartschool te weren. Dat heeft het schepencollege gisteren beslist, nadat het eerder de knip in de straat afschafte. De knip komt er pas bij de grondige heraanleg van de schoolomgeving deze zomer. "Met uitdrukkelijke excuses voor de voorbije slechte communicatie", laat het schepencollege optekenen.

De voorbije dagen was flink wat commotie ontstaan rond de knip in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis. Die maatregel was, samen met zone dertig en eenrichtingsverkeer in de Otterstraat, opgenomen in de definitieve versie van het circulatieplan voor Sint-Gillis om de verkeersveiligheid rond de H.Hartschool te garanderen. Maar dat circulatieplan was nog geen twee weken in voege of het schepencollege schrapte de knip. De betonblokken in de straat werden door de stadsdiensten weggehaald, zonder dat de school daarvan vooraf op de hoogte gebracht was. Directie en oudercomité luidden de alarmbel. "De veiligheid van honderd schoolkinderen komt nu weer in gedrang", klonk het boos. Op Facebook werd een protestpagina voor behoud van de knip opgericht.





Gisteren boog het schepencollege zich dan maar opnieuw over de problematiek. De betonblokken in de Werkplaatsstraat om doorgaand verkeer onmogelijk te maken, komen niet terug. In de plaats komt er wel een neerklapbare paal in het begin van de straat. "De school krijgt daar de sleutels van en zal de paal kunnen uitklappen bij begin en einde van de schooldag en bij schoolactiviteiten", zegt schepen Dirk Abbeloos (CD&V). "Zo is er geen verkeer aan de schoolpoort mogelijk als er kinderen en ouders lopen. Op andere ogenblikken kan plaatselijk verkeer wel in de straat, zonder gevaar voor de schoolkinderen."





De paal komt er in afwachting van een definitieve heraanleg van de schoolomgeving.





Tegen zomer bareel

Dan wordt een knip voorzien met een bareel, zoals die ook bestaan op het langeafstandsfietspad langs de spoorlijn in Baasrode. Een ontwerp daarvoor bestaat al een tijd. "We hebben daarvoor nu de bouwaanvraag ingediend", zegt Abbeloos. "Enig obstakel is nog dat de grond om de herinrichting op te realiseren nog niet van de stad is. Die is nog eigendom van de NMBS. Maar gesprekken en onderhandelingen daarover zitten in een vergevorderd stadium. Eens de grond van de stad, kunnen de werken starten. We hopen dit in de zomervakantie te realiseren. Dit zal de stad ongeveer 100.000 euro kosten."





De neerklapbare paal zal nu zo snel mogelijk aan de H.Hartschool geplaatst worden. In afwachting daarvan zal de school met nadarhekken werken, die de stad ter beschikking stelt. Het oudercomité van de H.Hartschool reageert positief op de oplossing die het schepencollege nu naar voor schuift. "Dit is heel goed nieuws", zegt Rafael Garcia. "Onze schoolkinderen zullen op deze manier weer veilig de schoolpoort kunnen verlaten."





Excuses

Het schepencollege biedt nadrukkelijk haar excuses aan. "We beseffen dat er met de communicatie rond dit dossier één en ander flink fout gelopen is", zegt Abbeloos. "Daardoor is heisa ontstaan die niet nodig was geweest. Het schepencollege wil zich dan ook oprecht verontschuldigen voor de manier waarop alles verlopen is", aldus Abbeloos.