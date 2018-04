Nee, de saga rond Verko is nog niet ten einde STIPTHEIDSACTIES BIJ OPHAALDIENST UIT ONVREDE MET BESTUUR NELE DOOMS

02u47 0 Dendermonde Het rommelt weer bij afvalintercommunale Verko in Dendermonde: sinds gisteren vinden weer stiptheidsacties plaats. In een open brief klaagt het personeel de te hoge werkdruk en "loze beloftes van directie en raad van bestuur" aan.

Er heerst al maanden onrust bij Verko. Begin maart legde een deel van het personeel van de ophaaldienst al eens het werk neer. De staking draaide toen rond één personeelslid dat de actievoerders niet meer op de werkvloer wilden. Directie en Raad van Bestuur kregen de situatie toen weer in de hand met een overplaatsing van het betrokken personeelslid. Maar een dikke maand later, midden april, volgde alweer een stiptheidsactie. Deze keer uit protest tegen 'te hoge werkdruk' en 'vriendjespolitiek'. Dat is ook sinds gisteren weer het geval.





Werkdruk verlagen

De boze werknemers schrijven een open brief om de stiptheidsacties te verklaren. "Er zijn alweer loze beloftes gemaakt en vorige beloftes gebroken", klinkt het. "Op korte termijn zou er een oplossing komen om de werkdruk te verlagen. Daar merken wij niks van. Nog altijd zijn we onderbemand en draaien we shiften van tien tot twaalf uur per dag. Ploegen die tot 19 uur op de baan zijn, zijn geen uitzondering."





Bovendien blijken aanhoudende pesterijen op de werkvloer geen uitzondering. "Een aantal chauffeurs en ophalers gijzelt de meerderheid van de ophaaldienst door middel van klachten tegen onze vakbondsman en door afwisselend ziek thuis te blijven. Zo neemt de werkdruk nog toe", getuigen de actievoerders. "Ingrijpen door de directie gebeurt niet. Integendeel, die mensen krijgen zelfs recup terwijl onze verlofaanvragen geweigerd worden."





Zeventien zieken

Omdat zo'n 75 procent van de afvalophalers de stiptheidsactie opvolgt, is de afvalinzameling verstoord. De werknemers houden zich strikt aan de opgelegde werkuren van 7 tot 15 uur. Langer wordt er niet gewerkt, zodat op diverse rondes niet alle afval raakt ingezameld. "We vragen de inwoners om begrip", zeggen de actievoerders. "Van zodra we oplossingen op papier hebben, gaan we zeker snel weer aan de slag."





Verko-voorzitter Dirk Abbeloos vreest dat er niet direct een oplossing is. "Er zijn liefst zeventien zieken", zegt hij. "We wierven twee extra mensen aan, maar begin deze week waren er nog eens vier zieken. Dus dat bracht weinig soelaas. We zijn op zoek naar nog extra personeel. We zitten bovendien in een piekmoment door het mooie weer, met liefst 350 ton extra GFT-afval. De werkdruk is dus inderdaad hoog. We werken hard om het probleem op te lossen, maar kunnen niet toveren."





De Raad van Bestuur heeft ondertussen een sociaal bemiddelaar aangesteld.