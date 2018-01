Natuurwerken in Vlassenbroek 02u29 0

Natuurvereniging Natuurpunt afdeling 's Heerenbosch organiseert op zaterdag 20 januari beheerswerken in het natuurreservaat van Vlassenbroek. Bedoeling is dat de medewerkers elzenhakhout afvoeren. De werken zijn voorzien ter hoogte van de vijvers Kips, aan de Broekstraat 54 in Baasrode. Iedereen is welkom om te komen helpen. De vrijwilligers verzamelen om 9 uur. Info: 0473/67.66.41 of via www.natuurpunt.be. (DND)