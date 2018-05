Natuurspeelplein feestelijk geopend 15 mei 2018

03u07 0 Dendermonde Het natuurspeelplein in de Donckwijk is, na een grondige make-over, feestelijk geopend. "Het speelplein was niet meer aantrekkelijk", zegt jeugdschepen Lien Verwaeren (CD&V).

"Voor de heraanleg werkte de stad samen met Samenlevingsopbouw en Jeugdopbouwwerk. Kinderen kregen mee inspraak. Zo zijn we zeker dat het speelplein veel gebruikt zal worden."





De make-over resulteert in een avontuurlijk natuurspeelplein. Een olifantenpad loopt door het plein. Op diverse plaatsen zijn wilgenhutten en -constructies voorzien. Er liggen ook boomstammen om op te ravotten, er is een waterspeeltoestel en er zijn picknickbanken en voetbaldoelen voorhanden. Eén zone is beplant met snoephagen en een leifruittunnel.





De hele buurt was uitgenodigd op de opening. "Dit is een mooie start van het buitenspeelseizoen", zegt Verwaeren. (DND)