Natuurpunt start winteractie voor vogels Nele Dooms

28 november 2018

Natuurvereniging Natuurpunt ‘s Heerenbosch, actief in Baasrode, Buggenhout en Lebbeke, start haar actie ‘Help onze vogels de winter door’. De natuurliefhebbers verkopen nestkasten, voedertafels, vogelvoer en kalenders. Deze Kerst- en Eindejaarsverkoop ten voordele van Natuurpunt is een jaarlijkse traditie. Kooplustigen kunnen elke zondag tussen 1 december en 31 januari terecht in Taverne De Kleine Notelaar in Vlassenbroek, in Baasrode. De verkoopstand van Natuurpunt is er dan open van 14 tot 17 uur. Info: 0476/24.90.93 of via graziedr@gmail.com.