Natuurpunt op lentewandeling 16 maart 2018

Natuurpunt afdeling 's Heerenbosch organiseert op zondag 18 maart een lentewandeling in Vlassenbroek. De deelnemers gaan op stap onder begeleiding van een gids, doorheen de Vlassenbroekse Polder. Ze krijgen uitleg over de SIGMA-werken om van de polder een gecontroleerd overstromingsgebied te maken en over het toekomstbeeld van dit natuurgebied. De wandeling start om 14 uur. De wandelaars verzamelen aan het kerkje van Vlassenbroek in Baasrode. Iedereen is welkom. Info: geert.vandamme@meerskant.org.





