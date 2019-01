Natuurpunt aan het werk in Porrebeekvallei Nele Dooms

22 januari 2019

Medewerkers van natuurvereniging Natuurpunt Dendermonding gaan op zaterdag 26 januari aan het werk in de Paddebeek- en Porrebeekvallei in Schoonaarde. Het natuurgebied ligt op de grens met Gijzegem. Bedoeling is dat natuurliefhebbers er hakhout afzetten. Iedereen mag komen helpen. De beheerswerken beginnen om 13.30 uur en duren tot 16.30 uur. Wie mee wil helpen, brengt best laarzen en werkhandschoenen mee. De deelnemers verzamelen aan de Schuiteplasstraat 57 in Dendermonde. Info: 0476/33.10.43 of via dirk.demesel@telenet.be.