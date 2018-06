Natuurlijke middeltjes in de kijker 19 juni 2018

Lokaal dienstencentrum 't Plein van Baasrode organiseert vandaag een infomoment rond "Natuurlijke middeltjes voor huis en huid". De aanwezigen krijgen meer te horen over alternatieven voor de vele schoonheids-, verzorgings- en poetsproducten die vaak schadelijke stoffen voor lichaam en milieu bevatten en dikwijls duur zijn. Tijdens het infomoment komen er tips en trics over simpele middeltjes als zout, azijn, citroen en kokosolie, die perfect kunnen gebruikt worden voor lichaamshygiëne, huis, tuin en huisdieren. De infosessie start om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van 't Plein, aan de Kloosterstraat. De toegang bedraagt 3 euro. Meer informatie over de voordracht krijgt u op het nummer 052/25.70.90 of via ldc.plein@ ocmw.dendermonde.be. (DND)