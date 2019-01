Natuurliefhebbers willen steenuilen redden Nele Dooms

27 januari 2019

17u04 0 Dendermonde Enkele natuurliefhebbers uit de regio slaan de handen in elkaar om de steenuilen in de streek meer toekomstkansen te geven. De komende weken gaan ze op pad om de vogels te inventariseren. Later komen er nestkasten om de steenuiltjes extra broedplaatsen te geven. “Daar ook nog een educatief project voor scholen aan koppelen is de ambitie”, klink het.

Inwoners in Baasrode en Buggenhout die de komende avonden vreemde schreeuwen horen of individuen in het donker met een zaklamp zien rondlopen, hoeven niet te schrikken. Het zijn de leden van de nieuwe Steenuilenwerkgroep Midden-Schelde. Zij gaan in februari en maart op pad om de huidige populatie steenuilen in de regio te inventariseren en in kaart te brengen. Dat is de basis om de toekomstkansen van deze vogels te vergroten.

“De steenuil is dit jaar door Vogelbescherming Vlaanderen tot vogel van het jaar uitgeroepen”, zegt Geert Aerts, voorzitter van Steenuilenwerkgroep Midden-Schelde. “Terecht, want deze kleine roofvogel heeft het niet makkelijk. Hij heeft het steeds moeilijker om aan voedsel te geraken en kent nog weinig geschikte schuil- of nestplaatsen. De steenuil leeft en broedt vooral in knotwilgen. Door de aanleg van een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied in Vlassenbroek zijn in deze regio een pak van die knotwilgen verdwenen en zijn de uiltjes dus hun natuurlijk broedplaats kwijt. Dat vonden we een aanzet om zelf iets te doen om deze vogels te helpen.”

De leden van de nieuwe werkgroep zijn allemaal lid van de Vogelwerkgroep van Natuurpunt ‘s Heerenbosch, actief in regio Baasrode en Buggenhout. Zij steken nu een tandje bij voor de steenuil. “We plannen achttien tellingen de komende weken, zes in Baasrode en twaalf in Buggenhout, om de huidige steenuilen te inventariseren”, zegt Aerts. “Februari en maart zijn niet willekeurig gekozen. De steenuilen zijn dan op vrijersvoeten en reageren makkelijk op het geluid. In het voorjaar zijn ze dan weer aan het kweken, zodat we dan beter niet storen.”

De vogels tellen gebeurt aan de hand van een geluidsband met de roep van de steenuil. “Die reikt tot 250 meter ver en is dus erg luid en duidelijk te horen”, zegt Aerts. “Om omwonenden niet ongerust te maken met onze aanwezigheid, zullen we een pamflet in onze voertuigen leggen dat erop wijst dat we met een telling bezig zijn. We brengen ook de politie op de hoogte van onze activiteit. Wie dus in het donker schelle kreten hoort of verdachte lichtflitsen opmerkt in het veld, hoeft zich niet meteen zorgen te maken.”

Eens de populatie in kaart gebracht, zullen de vrijwilligers op verschillende plaatsen extra nestkasten voorzien. “Dat maakt het de vogels makkelijker om te kweken”, zegt Dimitri Beeckman van de werkgroep. “Een steenuil is overigens verzot op nestkasten, dus we zijn vrij zeker dat dit project zal aanslaan. De vogels die in deze kasten opduiken, gaan we ringen. Zo kunnen we de groei van de populatie goed opvolgen. En daar willen we ook de jeugd van laten meegenieten. Er komt een educatief project waarbij scholen de broedplaatsen kunnen bezoeken en de kinderen kunnen kennismaken met de steenuilen. Klein van gestalte en erg pluizig, hebben ze een hoge aaibaarheidsfactor.”

Wie meer informatie wil over de Steenuilenwerkgroep Midden-Schelde of zich mee actief wil inzetten, kan mailen naar geert.aerts2@telenet.be.