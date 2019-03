Natuurgebied krijgt voetveer voor wandelaars Nele Dooms

19 maart 2019

17u31 0 Dendermonde Er komt een voetveer om het natuurgebied Oude Schelde in Appels beter toegankelijk te maken. Gewezen minister van milieu Joke Schauvliege had eerder een nieuwe brug beloofd, maar haar opvolger minister Van Den Heuvel maakt er nu een voetveer van. Dat vernam volksvertegenwoordiger en Dendermondse schepen van milieu Marius Meremans na een vraag hierover in het parlement.

Het natuurgebied Oude Schelde aan de Hoofdstraat in Appels is een prachtige biotoop met een heel gevarieerde fauna en flora. Het is ideaal om er rustig te wandelen en perfect voor natuureducatie voor scholen. Alleen is het gebied nu niet goed toegankelijk meer, omdat de brug die voor toegang zorgde een paar jaar geleden werd weggenomen. Ze was niet meer veilig. Daardoor moeten wandelaars nu een stuk over de openbare weg om het natuurgebied in te kunnen.

Vanuit Dendermonde drong onder andere Natuurpunt eerder al aan op een nieuwe brug als oplossing voor de toegankelijkheid. Minister Schauvliege meldde een paar jaar geleden ook dat die er zou komen. Maar uit een vraag van Marius Meremans blijkt nu dat de nieuwe minister Van Den Heuvel voor een andere optie kiest: een trekveer/voetveer. Dat zorgt ervoor dat via een veer een kleine groep mensen zich zelfstandig kan overzetten. Het veer zou in de nazomer worden gerealiseerd. De plannen zijn gefinaliseerd.

“Goed dat er eindelijk een oplossing komt, maar jammer dat het nog tot na de zomer zal duren”, zegt Meremans. “Dit had al veel sneller in orde moeten zijn. Een brug of veer was al gelijk, als er maar iets gebeurt voor de toegankelijkheid voor kinderen en oudere wandelaars. Het is een belangrijk initiatief voor Appels.”