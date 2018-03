Natuurfotografie in Bastion VIII 23 maart 2018

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert op zondag 25 maart een workshop 'natuurfotografie voor jongeren'. Ideale plaats om te oefenen is het natuureducatief centrum Bastion VIII. Een ervaren fotograaf staat klaar om jongeren, gewapend met fototoestel, te laten oefenen in een prachtomgeving. Hij geeft tips over hoeveelheid licht, de plaatsing van het onderwerp, de scherpte enzovoort. Deelnemen is volledig gratis. De workshop start om 10 uur en duurt tot 12.30 uur. Info en inschrijvingen: bastion8@oost-vlaanderen.be of 052/21.08.74. (DND)