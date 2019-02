Nationale stakingsdag laat zich ook in regio meteen voelen Nele Dooms Koen Baten

13 februari 2019

09u45 8 Dendermonde De nationale stakingsdag woensdag laat zich ook in de Dendermondse regio voelen. Grote impact is er op de huisvuilophaling omdat een stakerspiket aan de Verko-terrein verhindert dat vuilniswagens kunnen uitrijden. Ook aan enkele andere bedrijven staan piketten opgesteld. Er rijden treinen, maar er zijn haast geen passagiers.

Aan de oproep van de vakbonden tot een nationale staking, onder andere om eisen voor sterkere loonstijgingen kracht bij te zetten, wordt ook op diverse plaatsen in Dendermonde en omgeving gehoor gegeven. Bij de ophaaldienst van afvalintercommunale Verko daagden een twintigtal personeelsleden niet op. Hoewel de grootste groep ophalers eigenlijk wel aan de slag wilde, konden die toch het werk niet aanvatten. Actievoerders hadden immers een stakingspiket opgezet aan de Verko-terreinen aan de Bevrijdingslaan. “De oprit wordt geblokkeerd, zodat de ploegen niet kunnen uitrijden”, zegt Verko-directeur Kris Verwaeren. “De vrachtwagens staan in lange rij klaar om het vuilnis in te zamelen, maar geraken het terrein niet af. Voorlopig worden de geplande afvalrondes dus geschrapt, maar we blijven de situatie wel op de voet volgen. Slagen we er toch nog in om in de voormiddag uit te rijden, dan wordt nog zoveel mogelijk afval ingezameld.”

Blokkade

Dat ze bij Verko staken is niet zo verwonderlijk. Er heerst al veel langer sociale onrust. “We willen ook vandaag nog eens hetzelfde signaal geven aan het bestuur”, zegt Dirk Van Himste (ACOD). “Bij Verko is het personeel immers extra boos om wat gebeurd is met vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens, die ontslagen is omdat hij opkwam voor de ophalers. In tegenstelling tot vorige stakingen, hebben we nu wel voor een blokkade van personenwagens gezorgd. Die blijven staan tot de middag.”

Parking station blijft leeg

Ook bij verschillende andere bedrijven, onder andere op industrieterrein Hoogveld in Dendermonde, werden piketten opgesteld maar die bleven eerder beperkt.

Vanuit het station van Dendermonde reden ondanks de staking toch heel wat treinen. Maar daar ontbrak het dan weer aan pendelaars. De gebruikelijke treinreizigers kozen waarschijnlijk door de aangekondigde staking voor alternatieven in plaats van de trein of waren zelf aan het staken. De anders zo overvolle stationsparking lag er woensdag zo goed als helemaal verlaten bij.