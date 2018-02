Nationale staking bij cipiers: ook Dendermonde bemant piket 03 februari 2018

03u01 0 Dendermonde In de gevangenis van Dendermonde hebben de cipiers gisteren meegestaakt met de nationale actie.

Personeelstekort in de Belgische gevangenissen was aanleiding voor een 32-uren staking. Voor de gevangenis van de Dendermonde, in de Sint-Jacobsstraat, stelden cipiers daarvoor gisterenmiddag een stakingspiket op. Ze willen, net als hun collega's in andere gevangenissen, beter verlofdagen kunnen opnemen. "We zijn solidair met de collega's in de rest van het land", zegt Jürgen Annaert van het ACOD. "De staking wordt hier alvast goed opgevolgd. We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat er dringend werk gemaakt moet worden van aanwerven van extra personeel. Het is belangrijk om te tonen dat we het niet langer aanvaarden dat cipiers zoveel vakantiedagen niet kunnen opnemen. Er wordt al zo lang beloofd dat er extra personeel zal bijkomen, maar er komt niets van in huis. Minister Geens beloofde na de vorige grote staking beterschap, maar daar merken wij tot op vandaag niets van."





Door de staking moesten manschappen van de politie bijspringen in de gevangenis van Dendermonde. Zo konden gevangenen toch hun wandeling maken. De civiele bescherming stond mee in voor de bediening van de maaltijden. Slechts een kwart van de werknemers in de gevangenis van Dendermonde ging aan de slag. Het waren niet alleen cipiers die staakten, maar ook mensen van de ondersteunende diensten.





(DND)