Nationale campagnebus N-VA op bezoek 06 juni 2018

De nationale campagnebus van N-VA doet ook Dendermonde aan. De opvallende gele bus stopt in de Ros Beiaardstad op vrijdag 8 juni. Rond 19 uur zal die aan de Grote Markt staan. Op de bus zitten Vlaams ministers Ben Weyts, Liesbeth Homans en federaal staatssecretaris Zuhal Demir. Ook lokale politici zoals Marius Meremans en leden van de lokale afdeling zullen aanwezig zijn. Het gezelschap bezoekt de lokale horeca en gaat in dialoog met de aanwezigen tot ongeveer 20 uur. "Voor N-VA is het lokale bestuursniveau cruciaal: Een stads- of gemeentebestuur staat het dichtste bij de mensen", zegt Meremans. "De straat, de wijk, het dorp, de stad, daar speelt het leven van de Vlaming zich grotendeels af. Als je wil weten wat er onder de mensen leeft, dan moet je dus de straat op. We zijn dan ook blij dat de N-VA-bus ook in onze stad stopt. Het geeft onze campagne alweer wat extra kleur." (DND)