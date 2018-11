Nathalie Pien zet atelier open Nele Dooms

29 november 2018

De Dendermondse kunstenares Nathalie Pien houdt dit weekend een Open Atelier. Iedereen kan er een kijkje achter de schermen komen nemen. Pien bouwde haar atelier uit in de vroegere stadsschietsbaan Het Schijf in Dendermonde. Die werd in 1865 opgericht. Later werd het complex omgevormd tot drie woningen. In één daarvan nam Pien haar intrek en richtte er een expositieruimte in. Overal hangen schilderijen van haar aan de muren. Op zaterdag 1 en zondag 2 december is iedereen er welkom om de sfeer op te snuiven, bij een hapje en drankje. Pien is aanwezig om een woordje uitleg te geven bij het creatieproces, schetsboeken, werken in opbouw en de expositie van schilderijen, tekeningen, collages en beeldhouwwerken. Ze vertelt over gebruikte technieken en de betekenis van tentoongestelde werken. Bezoekers zijn zowel zaterdag als zondag welkom tussen 14 en 18 uur. Het atelier vind je aan de Gentsesteenweg 113 in Dendermonde.