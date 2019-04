Nachtwinkel krijgt voor tweede keer in minder dan een maand overvallers over de vloer: “Het mag nu echt eens gaan stoppen. Hier is niets te vinden” Koen Baten

01 april 2019

16u05 0 Dendermonde De nachtwinkel op de Oudegemse Baan in Oudegem is voor de tweede keer in minder dan een maand tijd slachtoffer geworden van een overval. Op 9 maart was er een eerste poging tot overval. Zondagavond om 23.15 uur probeerden twee jongemannen de kassa te openen, maar de poging mislukte opnieuw. “Het mag nu echt wel ophouden. Wij hebben niet veel geld op zak en ik snap echt niet waarom ze ons viseren”, klinkt het.

Opnieuw was het Sukhbinder Kaur die de winkel openhield op het moment van de feiten. De vrouw zat achteraan samen met haar zoon Gurvier Bains. De vader was boven aan het slapen. Het was de zoon die meteen onraad rook toen twee mannen de winkel betraden. “Ze droegen mutsen over hun hoofd en waren gewapend, de een met een mes, de ander met een pistool”, aldus Gurvier. “Mijn moeder wou gaan kijken om ze te bedienen, maar ik had al op de camera gezien dat ze geen goede bedoelingen hadden en hield haar tegen”, klinkt het.

De jongeman belde onmiddellijk de politie en sloot de deur naar achter toe. “Ik hoorde hem zijn pistool optrekken. Ze waren ook bijzonder agressief. Ze riepen dat de kassa open moest en dat ze het geld wilden hebben”, aldus Bains. “Eén van de twee mannen nam alleen het woord. Ze spraken perfect Nederlands”, klinkt het. De overvallers probeerden zelf de kassa te openen, maar slaagden hier niet in.

Overval opnieuw gefilmd

De overval werd opnieuw gefilmd, en de camerabeelden werden overgemaakt aan de politie. Het gaat om twee jongemannen, maar hun gezicht komt niet in beeld. Op de beelden is te zien dat ze verschillende toetsen indrukken om de kassa open te krijgen, maar alles mislukt. Omdat het te lang duurde wreven ze de kassa af om vingerafdrukken te verwijderen en sloegen ze op de vlucht. “Achteraf hebben we ook gezien dat ze buiten op straat al even aan het kijken waren of er volk bij ons in de winkel was, daarna konden ze hun slag proberen slaan”, klinkt het.

Kort nadat de daders op de vlucht sloegen, kwam de politie ter plaatse. Zij hebben vingerafdrukken genomen en een onderzoek gestart. “Het is niet leuk meer. Het is al de derde keer dat we overvallen worden sinds we hier zijn. Ook in 2017 werden we al eens overvallen. Elke overval mislukte trouwens ook al”, klinkt het. De vrouw was vorige keer bijzonder onder de indruk, maar reageerde nu een stuk rustiger. “We hopen wel dat het nu stopt. Hier is niets te vinden”, klinkt het.

De politie is een onderzoek gestart. Ook naar de vorige overval loopt een onderzoek, maar er werd nog niemand geïdentificeerd of opgepakt.