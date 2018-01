Nachtegaalstraat schoolstraat op proef 02u40 0 Dendermonde De Nachtegaalstraat wordt een schoolstraat. De proefopstelling gaat maandag 8 januari in, de eerste schooldag na de kerstvakantie. De Nachtegaalstraat wordt vanaf dan tijdens de spitsuren afgesloten voor het verkeer.

In het smalle Nachtegaalstraatje komt de fietsenstalling van het Oscar Romerocollege uit. Dat zorgt ervoor dat dagelijks honderden fietsers tussen de auto's laveren. Om de circulatie rond het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein en in de Nachtegaalstraat veiliger te maken voor scholieren, wordt nu een proefopstelling uitgetest.





De Nachtegaalstraat zal bij het begin en einde van de schooluren afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein en van de Noordlaan. Bewoners die er geparkeerd staan, kunnen de straat tijdens de periode wel nog verlaten. Terugkeren kan pas eens de schoolstraat vrijgegeven is. Fietsers mogen in beide richtingen rijden tijdens de schoolstraat. De rijrichting rond de kerk moeten ze wel respecteren. Tijdens schoolvakanties is er geen schoolstraat.





De proefopstelling loopt tot en met 30 juni. Na de paasvakantie vindt een eerste evaluatie plaats. Pas daarna zal een definitieve beslissing aan de gemeenteraad voorgelegd worden. (DND)