Naar Franz Courtens in Scheepvaartmuseum 18 mei 2018

02u45 0

In het kader van Viewmasters, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Dendermondse schilde Franz Courtens, zetten leerlingen van de kunstacademie een eigen tentoonstelling op. De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten presenteert in het Scheepvaartmuseum van Baasrode de expo "Naar Franz Courtens". Deze tentoonstelling bevat nieuw werk van de ateliers volwassenen: Beeldhouwkunst, Fotografie, Vrije Grafiek, Keramiek, Schilderkunst en Tekenkunst. De werken zijn te bezichtigen tot en met 16 september, tijdens de openingsuren van het Scheepvaartmuseum. Dat bevindt zich aan de Sint-Ursmanusstraat 137 in Baasrode. (DND)